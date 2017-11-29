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Регион 29.11.2017 17:33

Экс-премьер Грузии Мерабишвили отказался от участия в рассмотрении судами дел в отношении него

Бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили, осужденный по нескольким делам и обвиняемый еще в ряде преступлений, объявил бойкот судебной системе республики, заявил в среду его адвокат Георгий Чивиашвили.

В среду в Тбилисском городском суде было начаться очередное заседание по делу В.Мерабишвили, касающемуся разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и нападения в тот же день в Тбилиси на телекомпанию "Имеди".

"Мерабишвили и раньше высказывал недоверие грузинским судам, но после вчерашнего решения Европейского суда по правам человека о нарушении грузинским государством ряда его прав, он считает невозможным участие в судебных процессах и объявляет бойкот судебной системе Грузии, соответственно и адвокатам на этих процессах делать нечего", - сказал журналистам, после приостановленного процесса в городском суде Г.Чивиашвили.

В свою очередь представители прокуратуры заявили журналистам, что продолжающиеся судебные процессы против В.Мерабишвили не имеют никакого отношения к решению ЕСПЧ, поэтому они будут продолжены и ему назначат адвокатов.

Накануне Большая палата ЕСПЧ признала нарушение грузинским государством ряда статей Европейской конвенции по правам человека в отношении В.Мерабиишвили и обязала выплатить ему 4 тысячи евро.

Представители оппозиции считают, что вчерашнее решение Большой палаты ЕСПЧ фактически означает объявление В.Мерабишвили политическим заключенным.

В.Мерабишвили с 2013 года отбывает в тюрьме наказание по нескольким уголовным делам.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКС, ПРЕМЬЕР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]