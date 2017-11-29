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Бизнес и законодательство 29.11.2017 15:40

Главы МИД Азербайджана и Коста-Рики обсудили расширение экономического сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Коста-Рики Эльмар Мамедъяров и Мануэль Гонсалез Санс отмечают важность налаживания прямых контактов между предпринимателями двух стран.

Э.Мамедъяров и М.Г.Санс провели переговоры в среду в Баку, сообщает МИД Азербайджана.

"Собеседники отметили наличие широких возможностей для эффективного сотрудничества в торгово-экономической, логистической сферах, туризме, взаимных инвестиций, портовой деятельности и судоходства. При этом министры подчеркнули важность поощрения прямых контактов между предпринимателями", - подчеркивается в сообщении.

Главы МИД также выступили с инициативой усиления контактов на уровне парламентов двух стран.

А.Азизов

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Тэги: КОСТА/РИКА, ОТНОШЕНИЯ, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]