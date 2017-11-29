Главы МИД Азербайджана и Коста-Рики обсудили расширение экономического сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Коста-Рики Эльмар Мамедъяров и Мануэль Гонсалез Санс отмечают важность налаживания прямых контактов между предпринимателями двух стран.

Э.Мамедъяров и М.Г.Санс провели переговоры в среду в Баку, сообщает МИД Азербайджана.

"Собеседники отметили наличие широких возможностей для эффективного сотрудничества в торгово-экономической, логистической сферах, туризме, взаимных инвестиций, портовой деятельности и судоходства. При этом министры подчеркнули важность поощрения прямых контактов между предпринимателями", - подчеркивается в сообщении.

Главы МИД также выступили с инициативой усиления контактов на уровне парламентов двух стран.

А.Азизов