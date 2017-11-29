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ТЭК 29.11.2017 15:43

ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году

Европейский Союз рассчитывает в 2020 году получить по «Южному газовому коридору» (ЮГК) первый туркменский газ, заявил глава делегации ЕС в Турции и Туркменистане Кристиан Бергер в интервью азербайджанскому журналу Caspian Energy.

«Евросоюз продолжает работать с Туркменистаном, а также над его планом диверсификации маршрутов экспорта газа, в частности в направлении ЕС, что позволит расширить Южный газовый коридор, обеспечив доставку первых объемов газа в ЕС в 2020 году», - отметил К.Бергер.

Дипломат напомнил, что в заключениях Совета по стратегии Евросоюза в Центральной Азии (ЦА), утвержденных в июне 2017 года, подчеркивается, что ЕС и впредь будет стремиться к расширению ЮГК в ЦА и продолжит содействовать многостороннему и двустороннему энергосотрудничеству со странами данного региона.

«Необходимо продолжить обсуждение условий присоединения Туркменистана к этому коридору, в том числе на очередном двустороннем совещании по этому вопросу в Ашхабаде в конце этого года», - сказал дипломат.

Как сообщалось, проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд, из которых $11,8 млрд – доля Азербайджана. До сих пор Азербайджан вложил в проект $7,8 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки газа по TANAP в Турцию начнутся с конца июня 2018 года, по TAP в Европу - в 2020 году. Объем поставок в Европу составит 10 млрд кубометров, в западные регионы Турции – 6 млрд кубометров в год.

Н.Аббасова

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Тэги: ЕС, ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]