ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году

Европейский Союз рассчитывает в 2020 году получить по «Южному газовому коридору» (ЮГК) первый туркменский газ, заявил глава делегации ЕС в Турции и Туркменистане Кристиан Бергер в интервью азербайджанскому журналу Caspian Energy.
«Евросоюз продолжает работать с Туркменистаном, а также над его планом диверсификации маршрутов экспорта газа, в частности в направлении ЕС, что позволит расширить Южный газовый коридор, обеспечив доставку первых объемов газа в ЕС в 2020 году», - отметил К.Бергер.
Дипломат напомнил, что в заключениях Совета по стратегии Евросоюза в Центральной Азии (ЦА), утвержденных в июне 2017 года, подчеркивается, что ЕС и впредь будет стремиться к расширению ЮГК в ЦА и продолжит содействовать многостороннему и двустороннему энергосотрудничеству со странами данного региона.
«Необходимо продолжить обсуждение условий присоединения Туркменистана к этому коридору, в том числе на очередном двустороннем совещании по этому вопросу в Ашхабаде в конце этого года», - сказал дипломат.
Как сообщалось, проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд, из которых $11,8 млрд – доля Азербайджана. До сих пор Азербайджан вложил в проект $7,8 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки газа по TANAP в Турцию начнутся с конца июня 2018 года, по TAP в Европу - в 2020 году. Объем поставок в Европу составит 10 млрд кубометров, в западные регионы Турции – 6 млрд кубометров в год.
Н.Аббасова
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