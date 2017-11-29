В иракскую провинцию Киркук перебрасывают американских военных - СМИ

США перебросили большое количество военных в иракскую провинцию Киркук, утверждают в среду представители местных властей.
"С прошлой ночи американские военные постоянно доставляются на вертолетах на военную базу "Кайван", - сообщил курдскому интернет-изданию BasNews член провинциального совета Ахмед Аскари.
Он отметил, что о целях переброски американских сил ему неизвестно. Представитель министерства по делам пешмерга (курдских ополченцев - ИФ) заявил, что ничего не знает о развертывании американских сил в самой богатой нефтью провинции Ирака.
Населенная преимущественно курдами провинция Киркук присоединилась к проведенному 25 сентября в Иракском Курдистане референдуму о независимости. Официальные власти Багдада не признали результаты плебисцита.
В октябре власти Ирака силой вернули спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль.
Войска США находятся в Ираке с момента предпринятой в 2003 году операции с целью свержения правительства Саддама Хусейна. По состоянию на конец сентября, количество военных США в Ираке составило порядка 9 тыс. человек.
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