В иракскую провинцию Киркук перебрасывают американских военных - СМИ

США перебросили большое количество военных в иракскую провинцию Киркук, утверждают в среду представители местных властей.

"С прошлой ночи американские военные постоянно доставляются на вертолетах на военную базу "Кайван", - сообщил курдскому интернет-изданию BasNews член провинциального совета Ахмед Аскари.

Он отметил, что о целях переброски американских сил ему неизвестно. Представитель министерства по делам пешмерга (курдских ополченцев - ИФ) заявил, что ничего не знает о развертывании американских сил в самой богатой нефтью провинции Ирака.

Населенная преимущественно курдами провинция Киркук присоединилась к проведенному 25 сентября в Иракском Курдистане референдуму о независимости. Официальные власти Багдада не признали результаты плебисцита.

В октябре власти Ирака силой вернули спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль.

Войска США находятся в Ираке с момента предпринятой в 2003 году операции с целью свержения правительства Саддама Хусейна. По состоянию на конец сентября, количество военных США в Ираке составило порядка 9 тыс. человек.