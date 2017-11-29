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Дальнее зарубежье 29.11.2017 15:47

В иракскую провинцию Киркук перебрасывают американских военных - СМИ

США перебросили большое количество военных в иракскую провинцию Киркук, утверждают в среду представители местных властей.

"С прошлой ночи американские военные постоянно доставляются на вертолетах на военную базу "Кайван", - сообщил курдскому интернет-изданию BasNews член провинциального совета Ахмед Аскари.

Он отметил, что о целях переброски американских сил ему неизвестно. Представитель министерства по делам пешмерга (курдских ополченцев - ИФ) заявил, что ничего не знает о развертывании американских сил в самой богатой нефтью провинции Ирака.

Населенная преимущественно курдами провинция Киркук присоединилась к проведенному 25 сентября в Иракском Курдистане референдуму о независимости. Официальные власти Багдада не признали результаты плебисцита.

В октябре власти Ирака силой вернули спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль.

Войска США находятся в Ираке с момента предпринятой в 2003 году операции с целью свержения правительства Саддама Хусейна. По состоянию на конец сентября, количество военных США в Ираке составило порядка 9 тыс. человек.

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Тэги: ИРАК, США, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]