Почти 20 человек погибли в результате наводнений и оползней в Индонезии

19 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных обрушившимся на юг Индонезии циклоном "Чемпака", сообщает в среду агентство Киодо со ссылкой на заявление правительства.

Ранее сообщалось о гибели 11 человек.

Представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал, что из-за наводнений оказались повреждены или затоплены тысячи домов в Центральной и Восточной провинциях острова Явы, также урон нанесен сельскохозяйственным землям.

Циклон обрушился на провинции острова в начале этой недели.

Тем временем, на острове Бали продолжается извержение вулкана Агунг, однако международный аэропорт острова уже начал осуществлять рейсы.