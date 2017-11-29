Почти 20 человек погибли в результате наводнений и оползней в Индонезии

19 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных обрушившимся на юг Индонезии циклоном "Чемпака", сообщает в среду агентство Киодо со ссылкой на заявление правительства.
Ранее сообщалось о гибели 11 человек.
Представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал, что из-за наводнений оказались повреждены или затоплены тысячи домов в Центральной и Восточной провинциях острова Явы, также урон нанесен сельскохозяйственным землям.
Циклон обрушился на провинции острова в начале этой недели.
Тем временем, на острове Бали продолжается извержение вулкана Агунг, однако международный аэропорт острова уже начал осуществлять рейсы.
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