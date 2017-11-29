КГБ Белоруссии подтвердил задержание директора украинского завода за дачу взятки в размере $2800

Комитет государственной безопасности Белоруссии подтвердил задержание главного металлурга ОАО "Минский тракторный завод" Андрея Карася и председателя украинского ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибы.
"КГБ Республики Беларусь в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями с поличным при получении взятки в размере $2800 от председателя правления ПАО "Завод утяжелителей" (Украина) гражданина Украины Скибы А.С. задержан главный металлург ОАО "Минский тракторный завод" Карась А.Н", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте КГБ.
В качестве посредника при получении взятки выступал сын задержанного А.Карася, утверждают в КГБ.
"Также задокументирован факт получения взятки от представителей коммерческих структур в размере $1700 начальником управления материально-технического обеспечения ОАО "Минский тракторный завод" Мезгой В.Н", - продолжили в комитете.
Там проинформировали, что всего установлено более 20 фактов коррупционной деятельности должностных лиц ОАО "Минский тракторный завод" на общую сумму более $40 тыс.
В отношении сотрудников ОАО "Минский тракторный завод" возбуждены уголовные дела по ст. 430 ("получение взятки") УК Республики Беларусь; в отношении А.Скибы - по ч. 2 ст. 431 ("дача взятки") УК Республики Беларусь.
"Все фигуранты коррупционных схем задержаны", - проинформировали в КГБ.
В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Для дальнейшего производства уголовные дела переданы в Следственный комитет Беларуси.
Ранее о задержании А.Карася и А.Скибы проинформировал ряд белорусских СМИ.
По данным СМИ, директор ПАО "Завод утяжелителей" (город Константиновка Донецкой области Украины) Александр Скиба (7 мая 1978 года рождения) прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с ОАО "Минский тракторный завод", с которым у украинского предприятия существует договор о поставках продукции, которая используется в литейном производстве белорусского завода.
А.Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14.20 и прибыл туда в 16.15 того же дня по местному времени. Обратно вернуться он собирался вечером того же дня. Однако в следующий раз на связь А.Скиба вышел уже утром - он позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.
Посольство Украины в Беларуси обратилось в Министерство иностранных дел Беларуси с просьбой прояснить причины и обстоятельства задержания украинца, находящегося на территории Белорусского государства с деловой целью.
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