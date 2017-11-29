Лаборатория Касперского намерена обеспечить SOCAR киберзащитой

"Лаборатория Касперского" приступила к переговорам с компанией SOCAR (ГНКАР) по внедрению системы киберзащиты на предприятиях Госнефтекомпании, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель "Лаборатория Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

«В настоящее время SOCAR проводит большую работу по модернизации своих предприятий, а также осуществляет строительство новых предприятий. Учитывая, что сейчас современные предприятия имеют высокую степень автоматизации, что в свою очередь вызывает необходимость в обеспечении надежной киберзащиты. С этой целью мы приступили к переговорам с SOCAR», - сказал М.Мамедов.

Б.Рустамбеков