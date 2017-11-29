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ТЭК 29.11.2017 15:52

Лаборатория Касперского намерена обеспечить SOCAR киберзащитой

"Лаборатория Касперского" приступила к переговорам с компанией SOCAR (ГНКАР) по внедрению системы киберзащиты на предприятиях Госнефтекомпании, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель "Лаборатория Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

«В настоящее время SOCAR проводит большую работу по модернизации своих предприятий, а также осуществляет строительство новых предприятий. Учитывая, что сейчас современные предприятия имеют высокую степень автоматизации, что в свою очередь вызывает необходимость в обеспечении надежной киберзащиты. С этой целью мы приступили к переговорам с SOCAR», - сказал М.Мамедов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR, КИБЕРЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]