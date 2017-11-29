Ирак направляет нефть Киркука на собственные НПЗ из-за повреждений нефтепровода Киркук-Джейхан

Ирак направляет экспортные потоки нефти из населенной преимущественно курдами провинции Киркук на внутренний рынок из-за сильных повреждений нефтепровода Киркук-Джейхан, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Луэйби журналистам.

По его словам, Ирак уже объявил тендер на восстановления этого нефтепровода на участке от Киркука до Файш-Хабур на границе с Турцией.

"Приняты меры по использованию нефти месторождения Киркук на внутренних НПЗ", - сказал он.

По словам министра, переговоры с Курдистаном о возобновлении экспорта этой нефти пока не ведутся.