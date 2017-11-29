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ТЭК 29.11.2017 16:01

Ирак направляет нефть Киркука на собственные НПЗ из-за повреждений нефтепровода Киркук-Джейхан

Ирак направляет экспортные потоки нефти из населенной преимущественно курдами провинции Киркук на внутренний рынок из-за сильных повреждений нефтепровода Киркук-Джейхан, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Луэйби журналистам.

По его словам, Ирак уже объявил тендер на восстановления этого нефтепровода на участке от Киркука до Файш-Хабур на границе с Турцией.

"Приняты меры по использованию нефти месторождения Киркук на внутренних НПЗ", - сказал он.

По словам министра, переговоры с Курдистаном о возобновлении экспорта этой нефти пока не ведутся.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЕПРОВОД, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]