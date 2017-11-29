Армянская делегация бойкотировала работу ПАЧЭС в Киеве из-за тайного изменения текста декларации

Делегация Армении в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) покинула зал заседаний в знак протеста против проведенного по инициативе главы украинской делегации без представителей республики совещания.

"Сегодня в столице Украины на 50-ой Генеральной ассамблее ПАЧЭС мы стали очевидцами беспрецедентного явления. Перед открытием юбилейного заседания, когда члены делегации ждали около часа, выяснилось, что руководители всех делегаций по инициативе генсека ПАЧЭС и главы делегации Украины уединились и что-то обсуждают. На это обсуждение не был приглашен лишь руководитель делегации Армении. Характеризуем это как оскорбление не только в отношении армянской делегации, но и всей организации", - говорится в распространенном в среду заявлении армянской делегации.

Согласно сообщению, "подобное поведение неприемлемо для любой парламентской ассамблеи".

Отмечается, что в качестве знака протеста армянская делегация покинула зал заседаний.

"В дальнейшем выяснилось, что в результате обсуждения внесено изменение в текст декларации, касающееся существующих в регионе конфликтов, что полностью противоречит принципам международного права - неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения народов", - отмечается в заявлении.

Армянская делегация призывает остальные делегации "не поддаваться провокациям, не обслуживать экономической структурой политические интересы некоторых стран, осудить подобное поведение и вернуться в поле конструктивного сотрудничества, что исходит из сути и традиций ПАЧЭС".