ОПЕК не рассматривает вопрос об изменении квот в рамках соглашения о сокращении добычи

ОПЕК, обсуждая вопрос о продлении действия соглашения о снижении добычи нефти, не рассматривает предложение об изменении квоты сокращения, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Луэйби журналистам.

"Нет, объем сокращения добычи нефти будет основываться на тех данных по добыче, которые были оговорены в прошлом декабре. Это сокращение на 1,8 млн б/с странами ОПЕК и не-ОПЕК. Объем сокращения останется таким же", - сказал он.

По словам министра, Ирак выступает за продление сделки до конца 2018 года. "Действие текущего соглашения заканчивается в марте, мы считаем правильным продлить его ещё на 9 месяцев после марта", - сказал министр.