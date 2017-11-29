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ТЭК 29.11.2017 16:09

Министр нефти Катара: обсуждение сделки ОПЕК+ идет в правильном направлении, но говорить о решении рано

Обсуждение возможного продления сделки ОПЕК+ идет в правильном направлении, при этом говорить о решении рано, заявил министр энергетики Катара Мохаммед бин Салех аль-Сада в среду журналистам.

"Но мы должны посмотреть детализированный отчет ОПЕК и обсудить его и понять, к чему мы придем", - сказал он.

Комментируя позицию Катара, министр сказал, что "мы должны посмотреть на общую позицию".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, КАТАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]