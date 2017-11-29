Министр нефти Катара: обсуждение сделки ОПЕК+ идет в правильном направлении, но говорить о решении рано

Обсуждение возможного продления сделки ОПЕК+ идет в правильном направлении, при этом говорить о решении рано, заявил министр энергетики Катара Мохаммед бин Салех аль-Сада в среду журналистам.

"Но мы должны посмотреть детализированный отчет ОПЕК и обсудить его и понять, к чему мы придем", - сказал он.

Комментируя позицию Катара, министр сказал, что "мы должны посмотреть на общую позицию".