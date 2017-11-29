Еврокомиссия обсудила совершенствование практики сбора НДС

Еврокомиссия обсудила в среду предложение укрепить систему взимания НДС в Евросоюзе в связи с мошенничеством при трансграничных операциях, заявил заместитель председателя ЕК по вопросам занятости и экономическому росту Юрки Катайнен.

"Завтра мы сообщим о новых инструментах, которые улучшат сотрудничество между налоговыми властями и позволят заполнить пробелы, используемые при крупных мошенничествах. Мошенничества с НДС могут приводить к потере в сборах до более 50 млрд евро в год", - сказал зампред ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

Он сообщил, что в четверг член Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам, налогообложению и таможне Пьер Московиси представит прессе это новое предложение.

Накануне на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе П.Московиси заявил, что скандал вокруг "Райского досье" (Paradise Papers) высветил значительный размах мошенничества с НДС. Он пообещал, что будут усилены возможности общеевропейской налоговой сети Eurofisc по контролю над трансграничными коммерческими операциями крупного масштаба - автомобили, яхты, частные самолеты.

Еврокомиссия была также проинформирована в среду заместителем председателя ЕК по евро и финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом и П.Московиси о "списке юрисдикций, или "налоговых райков", как их называют, которые не сотрудничают" (в области информации для налогообложения - ИФ), продолжил Ю.Катайнен.

"Комиссия полагает, что совет Экофин (Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам - ИФ) утвердит этот первый список ЕС 5 декабря", - добавил заместитель председателя ЕК.

Как отметил на слушаниях в Европарламенте П.Московиси, надежность такого "черного списка" будет "отражением высоты целей государств-членов". Он уверен, что правительства стран ЕС отдают себе отчет в разрушительном эффекте в общественном мнении разоблачений, связанных с "Райским досье".

Еврокомиссар указал на парламентских слушаниях, что еще недавно некоторые из них отвергали саму идею европейского списка "налоговых райков". "Только тот факт, что мы смогли прийти к этому, это уже прогресс", - считает П.Московиси.