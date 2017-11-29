Саакашвили намерен подать в Минюст Украины ходатайство о невозможности его экстрадиции в Грузию

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили считает решение большой палаты ЕСПЧ в отношении бывшего грузинского премьера Вано Мерабишвили аргументом в пользу невозможности его экстрадиции в Грузию.
"Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что главной целью многолетнего заключения моего ближайшего соратника в Грузии, бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, было получение информации о моих банковских счетах. Олигарх Иванишвили не мог поверить, что я ничего не украл, и из-за этого невинного человека мучили столько лет", - написал М.Саакашвили в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
В связи с этим, сообщил политик, "сегодня мои юристы подают в министерство юстиции ходатайство о том, что ввиду такого решения ЕСПЧ и данного факта политического преследования, моя экстрадиция в Грузию невозможна в принципе".
Накануне Большая палата ЕСПЧ признала нарушение грузинским государством ряда статей Европейской конвенции по правам человека в отношении В.Мерабиишвили и обязала выплатить ему 4 тысячи евро.
Представители оппозиции считают, что решение Большой палаты ЕСПЧ фактически означает объявление В.Мерабишвили политическим заключенным.
В.Мерабишвили с 2013 года отбывает в тюрьме наказание по нескольким уголовным делам.
В июле 2018 год президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства (в это время политик находился за пределами Украины).
10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.
25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.
Высший административный суд Украины (ВАСУ) назначил на 21 декабря рассмотрение иска М.Саакашвили к президенту Украины П.Порошенко о признании незаконным и отмене указа о прекращении гражданства.
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