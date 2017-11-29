Суд ФРГ счел возможным отправить в тюрьму 96-летнего бывшего эсэсовца

Высший земельный суд в городе Целле в земле Нижняя Саксония признал возможным тюремное заключение 96-летнего бывшего унтер-офицера СС Оскара Гренинга на четыре года, сообщает в среду сайт газеты "Цайт".
"На основании экспертного мнения, высший земельный суд полагает, что обвиняемый пригоден для отбывания тюремного срока, несмотря на свой возраст", - говорится в заявлении суда.
Для О.Гренинга в тюрьме будут предусмотрены особые условия, учитывая его возраст, отметили в суде.
В 2015 году суд города Люнебурга приговорил О.Гренинга к четырем годам тюремного заключения, признав его виновным в "соучастии в убийстве" в 300 тыс. случаях.
О.Гренинг, служивший в Освенциме, подал апелляцию на вынесенный ему обвинительный приговор в Федеральный Верховный суд Германии. До сих пор было неясно, будет ли О.Гренинг отбывать срок в тюрьме.
Германская прокуратура утверждает, что О.Гренинг в Освенциме был своеобразным "бухгалтером": он собирал и пересчитывал деньги убитых узников.
Сам О.Гренинг дважды признал моральную ответственность за совершенные преступления и принес свои извинения. Однако он не признал судебные обвинения, утверждая, что в Освенциме лишь отвечал за личные вещи арестованных и не имел отношения к убийствам людей.
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