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Дальнее зарубежье 29.11.2017 18:11

Суд ФРГ счел возможным отправить в тюрьму 96-летнего бывшего эсэсовца

Высший земельный суд в городе Целле в земле Нижняя Саксония признал возможным тюремное заключение 96-летнего бывшего унтер-офицера СС Оскара Гренинга на четыре года, сообщает в среду сайт газеты "Цайт".

"На основании экспертного мнения, высший земельный суд полагает, что обвиняемый пригоден для отбывания тюремного срока, несмотря на свой возраст", - говорится в заявлении суда.

Для О.Гренинга в тюрьме будут предусмотрены особые условия, учитывая его возраст, отметили в суде.

В 2015 году суд города Люнебурга приговорил О.Гренинга к четырем годам тюремного заключения, признав его виновным в "соучастии в убийстве" в 300 тыс. случаях.

О.Гренинг, служивший в Освенциме, подал апелляцию на вынесенный ему обвинительный приговор в Федеральный Верховный суд Германии. До сих пор было неясно, будет ли О.Гренинг отбывать срок в тюрьме.

Германская прокуратура утверждает, что О.Гренинг в Освенциме был своеобразным "бухгалтером": он собирал и пересчитывал деньги убитых узников.

Сам О.Гренинг дважды признал моральную ответственность за совершенные преступления и принес свои извинения. Однако он не признал судебные обвинения, утверждая, что в Освенциме лишь отвечал за личные вещи арестованных и не имел отношения к убийствам людей.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СУД, СС, ТЮРЬМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]