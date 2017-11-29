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Регион 29.11.2017 18:43

Грузия является важным партнером Евросоюза в транспортном секторе - представитель Еврокомиссии

Гендиректор Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей заявил в среду в Тбилиси, что Грузия и Евросоюз являются важными партнерами в транспортном секторе.

"Грузия действительно занимает уникальную позицию, и чрезвычайно стратегическое место, поскольку является страной, которая исполняет роль естественных ворот в регионе, и связывает транспортные хабы между Европой и Азией", - сказал Х.Хололей, выступая на проходящем в грузинской столице международном форуме Tbilisi Silk Road Forum.

Представитель Еврокомиссии на форуме позитивно оценил повестку дня Грузии в связи с выполнением обязательств, предусмотренных договором об Ассоциации с Евросоюзом, в том числе реформы, осуществленные в свете верховенства закона и развития бизнес среды.

"Грузия является очень хорошей моделью сближения с законодательством Евросоюза, и аппроксимации регуляций", - отметил Х.Хололей, назвав Грузию главным актором в инициативе "Один пояс - один путь" для возрождения Шелкового пути.

В выступлении на форуме гендиректор ЕК по мобильности и транспорту сообщил о приоритетах транспортной политики Евросоюза и сотрудничестве со странами региона "Восточного партнерства". Он ознакомил участников форума с текущими видениями Евросоюза с точки зрения развития наземных связей с Китаем, и отметил, что необходимо обеспечить совместимость и взаимное пополнение между двумя регионами, чтобы выполнить цели, определенные инициативой "Один пояс - один путь", что со своей стороны создаст новые транспортные коридоры, и возможности для стран-участников, в том числе для Грузии.

По словам представителя ЕК, "прозрачность, соблюдение основных базовых правил, товары и услуги лучшего качества, эффективное управление, охрана окружающей среды, социальная устойчивость и, что очень важно, безопасность в транспортном секторе - это те необходимые условия, которые ожидает Евросоюз от стран инициативы "Шелкового пути".

В тбилисском форуме "Шелкового пути", который продолжается второй день, участвуют около 2 тыс. представителей из более 60 стран, в том числе премьер-министры и вице-премьеры, министры, а также представители деловых кругов и бизнеса, многих международных организаций. На форуме обсуждаются перспективы углубления связей в сфере международного и регионального сотрудничества по таким актуальным вопросам, как содействие торговле, развитие электронной коммерции, транспортная инфраструктура и другие.

В первый день форума состоялись дискуссионные панели по секторам, в программе среды обсуждение инвестиционного потенциала Грузии, встречи с потенциальными инвесторами и партнерами из частного и публичного секторов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ТРАНСПОРТ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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