Президент США Дональд Трамп в среду выступил за то, чтобы увольнять руководителей американских СМИ за распространение "фейковых новостей".
"Ух ты, Мэтта Лауэра только что уволили из Эн-Би-Си за "неподобающее сексуальное поведение на рабочем месте". Но когда будут уволены ключевые руководители Эн-Би-Си и Comcast за распространение такого большого количества фейковых новостей? Проверьте прошлое Энди Лэка (глава "Эн-Би-Си Ньюс" - ИФ)", - написал Д.Трамп на странице в "Твиттере".
М.Лауэр работал на телеканале телеведущим.
Д.Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, обвиняя их в распространении ложной информации о нем и о работе его администрации.
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