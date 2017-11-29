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Дальнее зарубежье 29.11.2017 16:46

Президент США хочет увольнять руководителей СМИ за "фейковые новости"

Президент США Дональд Трамп в среду выступил за то, чтобы увольнять руководителей американских СМИ за распространение "фейковых новостей".

"Ух ты, Мэтта Лауэра только что уволили из Эн-Би-Си за "неподобающее сексуальное поведение на рабочем месте". Но когда будут уволены ключевые руководители Эн-Би-Си и Comcast за распространение такого большого количества фейковых новостей? Проверьте прошлое Энди Лэка (глава "Эн-Би-Си Ньюс" - ИФ)", - написал Д.Трамп на странице в "Твиттере".

М.Лауэр работал на телеканале телеведущим.

Д.Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, обвиняя их в распространении ложной информации о нем и о работе его администрации.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]