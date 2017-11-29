Президент США Дональд Трамп в среду выступил за то, чтобы увольнять руководителей американских СМИ за распространение "фейковых новостей".

"Ух ты, Мэтта Лауэра только что уволили из Эн-Би-Си за "неподобающее сексуальное поведение на рабочем месте". Но когда будут уволены ключевые руководители Эн-Би-Си и Comcast за распространение такого большого количества фейковых новостей? Проверьте прошлое Энди Лэка (глава "Эн-Би-Си Ньюс" - ИФ)", - написал Д.Трамп на странице в "Твиттере".

М.Лауэр работал на телеканале телеведущим.

Д.Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, обвиняя их в распространении ложной информации о нем и о работе его администрации.