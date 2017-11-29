Назарбаев отмечает доверительные отношения между Казахстаном и Белоруссией

Президенты Казахстана и Белоруссии Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко провели в Минске переговоры в узком составе, сообщила в среду пресс-служба казахстанского лидера.

На встрече Н.Назарбаев подчеркнул исторически сложившийся дружеский характер отношений между Казахстаном и Белоруссией, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"За короткий исторический период времени достигнуты значительные успехи. В тяжелейших условиях мы создали мощную политическую базу двухстороннего сотрудничества. Наши государства являются надежными партнерами, которые имеют открытые и доверительные отношения", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении.

На встрече Н.Назарбаев поблагодарил А.Лукашенко за приглашение посетить Минск, отметив, что визит проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Казахстанский лидер также положительно оценил динамику развития казахстанско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в течение текущего года, отмечается в сообщении пресс-службы.

"В Казахстане работают 260 белорусских предприятий, шесть совместных крупнейших автосборочных заводов. На прилавках казахстанских магазинов продается продукция белорусского сельского хозяйства", - сказал Н.Назарбаев.

Он также отметил тесное экономическое взаимодействие Казахстана и Белоруссии в рамках Евразийского экономического союза.

В свою очередь президент Белоруссии отметил важность визита президента Казахстана в контексте дальнейшего углубления и расширения двустороннего сотрудничества.

"Я уверен, что ваш сегодняшний визит позволит нарастить товарооборот, и у нас есть для этого все",- сказал А.Лукашенко.

Завершая встречу, Н.Назарбаев и А.Лукашенко выразили уверенность в том, что подписываемые в среду соглашения будут способствовать дальнейшему углублению отношений между Казахстаном и Белоруссией, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.