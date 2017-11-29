Назарбаев отмечает доверительные отношения между Казахстаном и Белоруссией

Президенты Казахстана и Белоруссии Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко провели в Минске переговоры в узком составе, сообщила в среду пресс-служба казахстанского лидера.
На встрече Н.Назарбаев подчеркнул исторически сложившийся дружеский характер отношений между Казахстаном и Белоруссией, говорится в сообщении пресс-службы президента.
"За короткий исторический период времени достигнуты значительные успехи. В тяжелейших условиях мы создали мощную политическую базу двухстороннего сотрудничества. Наши государства являются надежными партнерами, которые имеют открытые и доверительные отношения", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении.
На встрече Н.Назарбаев поблагодарил А.Лукашенко за приглашение посетить Минск, отметив, что визит проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Казахстанский лидер также положительно оценил динамику развития казахстанско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в течение текущего года, отмечается в сообщении пресс-службы.
"В Казахстане работают 260 белорусских предприятий, шесть совместных крупнейших автосборочных заводов. На прилавках казахстанских магазинов продается продукция белорусского сельского хозяйства", - сказал Н.Назарбаев.
Он также отметил тесное экономическое взаимодействие Казахстана и Белоруссии в рамках Евразийского экономического союза.
В свою очередь президент Белоруссии отметил важность визита президента Казахстана в контексте дальнейшего углубления и расширения двустороннего сотрудничества.
"Я уверен, что ваш сегодняшний визит позволит нарастить товарооборот, и у нас есть для этого все",- сказал А.Лукашенко.
Завершая встречу, Н.Назарбаев и А.Лукашенко выразили уверенность в том, что подписываемые в среду соглашения будут способствовать дальнейшему углублению отношений между Казахстаном и Белоруссией, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.
Президент Азербайджана утвердил рад межправительственных документов с Туркменистаном
Президент Алиев присвоил звание генерал-майора главе пенитенциарной службы Нахчывана
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капитальный ремонт многоквартирных зданий в Агджабеди и на обустройство в городе
Новак призвал мониторинговый комитет ОПЕК+ выработать стратегию для действий после марта 2018г
РФ и Саудовская Аравия достигли консенсуса о сделке ОПЕК+, решение о ее продлении может быть принято в четверг
Alfa Romeo вернется в "Формулу 1"
Apple пытается исправить существенную уязвимость в MacOS High Sierra
В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
В Бялакяне будет построена Детская школа искусств за 5,2 млн манатов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шеки состоялся семинар по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ