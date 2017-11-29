Итальянский производитель спортивных автомобилей Alfa Romeo, входящий в группу Fiat Chrysler Automobiles (FCA), после 30-летнего перерыва вернется в соревнования "Формула 1".
Компания объединит свои усилия с командой Sauber F1, говорится в их совместном пресс-релизе. Автомобили Alfa Romeo Sauber F1 получат двигатели производства Ferrari, которая была выделена из FCA в прошлом году. Серджио Маркьонне является CEO Ferrari и FCA.
Эксперты отмечают, что возобновив участие в "королевских гонках", руководство FCA рассчитывает улучшить имидж Alfa Romeo, модельный ряд которой резко сократился, а продажи упали в последнее десятилетие.
FCA планирует потратить около 5 млрд евро на реорганизацию бренда Alfa Romeo. В прошлом году компания выпустила новую модель седана Giulia, а в этом представила свой первый внедорожник Stelvio с прицелом на американский рынок.
Alfa Romeo выступала в "Формуле 1" с 1955 по 1988 год, и пилоты команды дважды выигрывали чемпионат.
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