Итальянский производитель спортивных автомобилей Alfa Romeo, входящий в группу Fiat Chrysler Automobiles (FCA), после 30-летнего перерыва вернется в соревнования "Формула 1".

Компания объединит свои усилия с командой Sauber F1, говорится в их совместном пресс-релизе. Автомобили Alfa Romeo Sauber F1 получат двигатели производства Ferrari, которая была выделена из FCA в прошлом году. Серджио Маркьонне является CEO Ferrari и FCA.

Эксперты отмечают, что возобновив участие в "королевских гонках", руководство FCA рассчитывает улучшить имидж Alfa Romeo, модельный ряд которой резко сократился, а продажи упали в последнее десятилетие.

FCA планирует потратить около 5 млрд евро на реорганизацию бренда Alfa Romeo. В прошлом году компания выпустила новую модель седана Giulia, а в этом представила свой первый внедорожник Stelvio с прицелом на американский рынок.

Alfa Romeo выступала в "Формуле 1" с 1955 по 1988 год, и пилоты команды дважды выигрывали чемпионат.