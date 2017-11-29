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Спорт 29.11.2017 16:58

Alfa Romeo вернется в "Формулу 1"

Итальянский производитель спортивных автомобилей Alfa Romeo, входящий в группу Fiat Chrysler Automobiles (FCA), после 30-летнего перерыва вернется в соревнования "Формула 1".

Компания объединит свои усилия с командой Sauber F1, говорится в их совместном пресс-релизе. Автомобили Alfa Romeo Sauber F1 получат двигатели производства Ferrari, которая была выделена из FCA в прошлом году. Серджио Маркьонне является CEO Ferrari и FCA.

Эксперты отмечают, что возобновив участие в "королевских гонках", руководство FCA рассчитывает улучшить имидж Alfa Romeo, модельный ряд которой резко сократился, а продажи упали в последнее десятилетие.

FCA планирует потратить около 5 млрд евро на реорганизацию бренда Alfa Romeo. В прошлом году компания выпустила новую модель седана Giulia, а в этом представила свой первый внедорожник Stelvio с прицелом на американский рынок.

Alfa Romeo выступала в "Формуле 1" с 1955 по 1988 год, и пилоты команды дважды выигрывали чемпионат.

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Тэги: МИР, АВТОМОБИЛИ, ГОНКИ, КОМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]