Коста-Рика поддерживает мирное урегулирование карабахского конфликта – глава МИД

Коста-Рика поддерживает мирное урегулирование конфликтов в мире, включая нагорно-карабахский, заявил глава МИД Мануэль Гонсалез Санс.

"Вопрос Нагорного Карабаха очень чувствительный. Мы верим в международное право, соблюдение резолюций Совбеза ООН. Мы поддерживаем мирное урегулирование всех конфликтов в мире, и нагорно-карабахский конфликт не исключение", - сказал М.Г.Санс журналистам в Баку в среду.

По его словам, "проблемы должны решаться путем переговоров".

Р.Бабаев