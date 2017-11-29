Собчак объяснила свое выдвижение в президенты желанием заявить о проблемах, о которых сейчас молчат

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, не ставит перед собой цель стать главой государства, а хочет таким способом привлечь внимание к ряду проблем.
"Моя цель - не стать президентом России, моя цель - говорить о проблемах, о которых сейчас молчат", - сообщила К.Собчак журналистам на открытии своего штаба в Ростове-на-Дону в среду.
Она пояснила, что "по закону только на президентскую компанию дается определенное количество часов на телевидении".
"Поэтому это кампания гласности, свободы, правды. Для того чтобы она была значима, она должна быть именно федеральной, именно президентской", - сказала К.Собчак.
Ранее сообщалось, что телеведущая К.Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, в среду открыла в Ростове-на-Дону свой первый предвыборный штаб. 18 октября К.Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году.
Президент Азербайджана утвердил рад межправительственных документов с Туркменистаном
Президент Алиев присвоил звание генерал-майора главе пенитенциарной службы Нахчывана
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капитальный ремонт многоквартирных зданий в Агджабеди и на обустройство в городе
Новак призвал мониторинговый комитет ОПЕК+ выработать стратегию для действий после марта 2018г
РФ и Саудовская Аравия достигли консенсуса о сделке ОПЕК+, решение о ее продлении может быть принято в четверг
Alfa Romeo вернется в "Формулу 1"
Apple пытается исправить существенную уязвимость в MacOS High Sierra
В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
В Бялакяне будет построена Детская школа искусств за 5,2 млн манатов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шеки состоялся семинар по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ