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СНГ 29.11.2017 19:13

Собчак объяснила свое выдвижение в президенты желанием заявить о проблемах, о которых сейчас молчат

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, не ставит перед собой цель стать главой государства, а хочет таким способом привлечь внимание к ряду проблем.

"Моя цель - не стать президентом России, моя цель - говорить о проблемах, о которых сейчас молчат", - сообщила К.Собчак журналистам на открытии своего штаба в Ростове-на-Дону в среду.

Она пояснила, что "по закону только на президентскую компанию дается определенное количество часов на телевидении".

"Поэтому это кампания гласности, свободы, правды. Для того чтобы она была значима, она должна быть именно федеральной, именно президентской", - сказала К.Собчак.

Ранее сообщалось, что телеведущая К.Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, в среду открыла в Ростове-на-Дону свой первый предвыборный штаб. 18 октября К.Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году.

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Тэги: РОССИЯ, СОБЧАК, ВЫБОРЫ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]