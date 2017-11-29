ЕС реформирует свою сельскохозяйственную политику

Европейский союз намерен модернизировать и упростить свою общую сельскохозяйственную политику (CAP) и привести ее в соответствие с новыми технологиями, требованиями экологии, международными торговыми обязательствами ЕС.

"Нам необходимо модернизировать общую сельскохозяйственную политику", - заявил в среду заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен, представляя совместно с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Филом Хоганом законодательное предложение под названием "Будущее продовольственной сферы и сельского хозяйства - за гибкую, справедливую и устойчивую общую сельскохозяйственную политику".

По его словам, эта политика за более чем полвека обеспечила не только хорошее качество европейских продуктов питания, но и их разнообразие, но "нужно учесть новые явления в современном мире, такие как дигитализация экономики, циркулярная экономика, а также политику в области климатического изменения и обязательства ЕС в сфере мировой торговли".

Ожидается, что реформа позволит сократить бюрократию в реализации общей сельхозполитики, улучшит координацию, гибкость в отношении стран и регионов, контроль за расходованием ресурсов. Страны будут сами формировать планы развития сельского хозяйства, а Брюссель только наблюдать и координировать.

Ю.Катайнен отметил, что в последние годы существенно росли как сельскохозяйственное производство в ЕСЮ так и экспорт сельхозпродукции, и сохранялся высокий спрос на европейские продукты в мире.

По словам комиссара ЕС Ф.Хогана, документ составлен на основе широких консультаций с заинтересованными сторонами. При его подготовке обработаны более трех тысяч писем с мнениями и предложениями от фермеров, работников и предприятий агропрома.

Он подчеркнул, что "вместо нынешней системы (реализации CAP) будет внедрена новая система исполнения, которая обеспечит странам-членам и регионам гораздо большую степень субсидиарности" (принципа ЕС, согласно которому вышестоящий уровень не вмешивается в дела, которые могут быть сделаны на уровнях ниже - ИФ).

Общая сельскохозяйственная политика - одна из старейших в арсенале совместных программ Евросоюза. Она осуществляется с 1962 года, составляет самую большую долю союзного бюджета и используется, в частности, для субсидирования сельхозпроизводителей.