ЕС реформирует свою сельскохозяйственную политику

Европейский союз намерен модернизировать и упростить свою общую сельскохозяйственную политику (CAP) и привести ее в соответствие с новыми технологиями, требованиями экологии, международными торговыми обязательствами ЕС.
"Нам необходимо модернизировать общую сельскохозяйственную политику", - заявил в среду заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен, представляя совместно с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Филом Хоганом законодательное предложение под названием "Будущее продовольственной сферы и сельского хозяйства - за гибкую, справедливую и устойчивую общую сельскохозяйственную политику".
По его словам, эта политика за более чем полвека обеспечила не только хорошее качество европейских продуктов питания, но и их разнообразие, но "нужно учесть новые явления в современном мире, такие как дигитализация экономики, циркулярная экономика, а также политику в области климатического изменения и обязательства ЕС в сфере мировой торговли".
Ожидается, что реформа позволит сократить бюрократию в реализации общей сельхозполитики, улучшит координацию, гибкость в отношении стран и регионов, контроль за расходованием ресурсов. Страны будут сами формировать планы развития сельского хозяйства, а Брюссель только наблюдать и координировать.
Ю.Катайнен отметил, что в последние годы существенно росли как сельскохозяйственное производство в ЕСЮ так и экспорт сельхозпродукции, и сохранялся высокий спрос на европейские продукты в мире.
По словам комиссара ЕС Ф.Хогана, документ составлен на основе широких консультаций с заинтересованными сторонами. При его подготовке обработаны более трех тысяч писем с мнениями и предложениями от фермеров, работников и предприятий агропрома.
Он подчеркнул, что "вместо нынешней системы (реализации CAP) будет внедрена новая система исполнения, которая обеспечит странам-членам и регионам гораздо большую степень субсидиарности" (принципа ЕС, согласно которому вышестоящий уровень не вмешивается в дела, которые могут быть сделаны на уровнях ниже - ИФ).
Общая сельскохозяйственная политика - одна из старейших в арсенале совместных программ Евросоюза. Она осуществляется с 1962 года, составляет самую большую долю союзного бюджета и используется, в частности, для субсидирования сельхозпроизводителей.
Президент Азербайджана утвердил рад межправительственных документов с Туркменистаном
Президент Алиев присвоил звание генерал-майора главе пенитенциарной службы Нахчывана
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капитальный ремонт многоквартирных зданий в Агджабеди и на обустройство в городе
Новак призвал мониторинговый комитет ОПЕК+ выработать стратегию для действий после марта 2018г
РФ и Саудовская Аравия достигли консенсуса о сделке ОПЕК+, решение о ее продлении может быть принято в четверг
Alfa Romeo вернется в "Формулу 1"
Apple пытается исправить существенную уязвимость в MacOS High Sierra
В 2018 году региональные центральные больницы откроются в шести районах Азербайджана – президент Алиев
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
В Бялакяне будет построена Детская школа искусств за 5,2 млн манатов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Шеки состоялся семинар по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ