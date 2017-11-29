Глава МИД Коста-Рики надеется на открытие посольства Азербайджана в Сан-Хосе

Министр иностранных дел вероисповедания Коста-Рики Мануэль Гонсалез Санс надеется на скорое открытие в Сан-Хосе посольства Азербайджана.
«Хочется надеяться, что и в Сан-Хосе скоро откроется посольство Азербайджана», - заявил М.Г.Санс журналистам в среду на открытии посольства Коста-Рики в Баку.
Он назвал "радостным событием" открытие посольства Коста-Рики в Азербайджане. «В последнее время наши двусторонние отношения развиваются стремительно. Мы хотим видеть Азербайджан очень важным и стратегическим партнером в нашем регионе», - добавил министр.
М.Г.Санс подчеркнул, что между Азербайджаном и Коста-Рикой "складываются хорошие отношения".
«Мы первое государство Центральной Америки, открывшее свое посольство в Азербайджане», - подчеркнул он.
Министр отметил наличие большого потенциала для развития двусторонних торговых связей между Баку и Сан-Хосе. «Коста-Рика – открытая страна. Мы стабильное государство с политической, социальной и торговых точек зрения. Мы ожидаем назначения посла в Азербайджане", - сказал М.Г.Санс.
По его словам, первое время Коста-Рика будет представлена в Азербайджане временным поверенным в делах. «Надеюсь, что посол будет назначен в течение следующего года», - подчеркнул министр.
Р.Бабаев
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