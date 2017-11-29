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Внешняя политика 29.11.2017 17:19

Глава МИД Коста-Рики надеется на открытие посольства Азербайджана в Сан-Хосе

Министр иностранных дел вероисповедания Коста-Рики Мануэль Гонсалез Санс надеется на скорое открытие в Сан-Хосе посольства Азербайджана.

«Хочется надеяться, что и в Сан-Хосе скоро откроется посольство Азербайджана», - заявил М.Г.Санс журналистам в среду на открытии посольства Коста-Рики в Баку.

Он назвал "радостным событием" открытие посольства Коста-Рики в Азербайджане. «В последнее время наши двусторонние отношения развиваются стремительно. Мы хотим видеть Азербайджан очень важным и стратегическим партнером в нашем регионе», - добавил министр.

М.Г.Санс подчеркнул, что между Азербайджаном и Коста-Рикой "складываются хорошие отношения".

«Мы первое государство Центральной Америки, открывшее свое посольство в Азербайджане», - подчеркнул он.

Министр отметил наличие большого потенциала для развития двусторонних торговых связей между Баку и Сан-Хосе. «Коста-Рика – открытая страна. Мы стабильное государство с политической, социальной и торговых точек зрения. Мы ожидаем назначения посла в Азербайджане", - сказал М.Г.Санс.

По его словам, первое время Коста-Рика будет представлена в Азербайджане временным поверенным в делах. «Надеюсь, что посол будет назначен в течение следующего года», - подчеркнул министр.

Р.Бабаев

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Тэги: КОСТА/РИКА, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]