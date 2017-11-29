Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0147 RUR   0.0291 GBR   2.2718 TRY   0.4283

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 1 Дек 2 Дек 11°

ТЭК 29.11.2017 17:25

РФ и Саудовская Аравия достигли консенсуса о сделке ОПЕК+, решение о ее продлении может быть принято в четверг

Россия и Саудовская Аравия достигли консенсуса в вопросе дальнейшего развития сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил в среду журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с министром нефти Саудовской Аравии Халидом аль Фалихом.

"У нас есть общее понимание ситуации с министром энергетики Саудовской Аравии, мы пониманием, что нужно принять конкретные шаги по разбалансировки рынка, сейчас мы будем обсуждать конкретные сценарии", - сказал он, не уточнив детали переговоров и сроков продления сделки.

По словам А.Новака, страны ОПЕК и не-ОПЕК уже в четверг могут выйти на принятие конкретных решений по продлению соглашения. "Думаю, выйдем", - сказал А.Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, САУДАРАВИЯ


Похожие новости


Новак призвал мониторинговый комитет ОПЕК+ выработать стратегию для действий после марта 2018г Король Саудовской Аравии доволен взаимодействием с Россией по сделке ОПЕК+ - Новак Страны ОПЕК+ обсуждают разные варианты развития сделки, в том числе плавное наращивание добычи Решение о продлении сделки ОПЕК+ нужно принимать после анализа рынка нефти зимой, когда падает спрос -Новак Выполнение сделки по сокращению добычи ОПЕК + за 9 месяцев составило 102% Путин: сделка ОПЕК+ стабилизировала рынок нефти, добывающие страны продолжат взаимодействовать в будущем

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]