Еврокомиссия предпринимает новые шаги по защите интеллектуальной собственности

Европейская комиссия представила в среду в Брюсселе новые меры по обеспечению защиты права интеллектуальной собственности, чтобы стимулировать европейские предприятия, особенно малые и средние и стартапы, к инвестициям в инновации и творчество.

"Речь идет не просто о вопросе, которым должны заниматься юридические подразделения крупных предприятий или юристы. Это то, что касается нас всех. Ставки высоки: по оценкам, секторы экономики, которые в значительной степени зависят от использования интеллектуальной собственности, представляют 42% европейского ВВП, генерируют 38% рабочих мест и поддерживают 90% экспорта Европейского союза", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам занятости, экономического роста, инвестициям и конкуренции Юрки Катайнен.

"Мы живем в условиях экономики знаний, будь то фильм, новая технология, новый медикамент, новый рецепт. Наши идеи, ноу-хау, наши изобретения - это генераторы рабочих мест и экономического роста. Мы нуждаемся в том, чтобы наши исследователи, изобретатели, творческая интеллигенция, стартапы продолжали инвестировать в новые идеи и знания", - добавил зампред ЕК.

По его словам, в ЕС существует "хорошая правовая система интеллектуальной собственности, благодаря которой люди могут рассчитывать на защиту через патенты и фабричные марки своих авторских прав", и есть также "инструменты для защиты этих прав".

"Но мы должны улучшать эту систему в свете нового развития. Прежде всего, из-за цифровой революции, которая открыла огромное количество новых возможностей, но технологии онлайн позволяют также быстро распространять незаконные продукцию и контенты", - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что наблюдается рост нарушений авторских прав и права интеллектуальной собственности. По его данным, 5% всего импорта в ЕС - контрафактная продукция, что в стоимостном выражении составляет около 85 млрд евро.

Кроме того, указал Ю.Катайнен, происходит технологическая революция, и "Европа должна воспользоваться потенциалом поколения сетей 5G и интернетом вещей".

Среди предложенных новых мер Еврокомиссия называет интенсификацию борьбы против контрафактной и пиратской продукции. В частности, путем обеспечения одинакового уровня защиты и идентичных правил, которые гарантируют юридическую безопасность во всем Евросоюзе.

Предлагаются меры по поддержке собственных действий предприятий против покушений на интеллектуальную собственность.

Еврокомиссия рассчитывает сократить объем контрафактной продукции, проникающей на европейский рынок, в том числе путем реализации программ сотрудничества с третьими странами - Китаем, государствами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Выдвинуто также предложение о создании "справедливой и сбалансированной системы основных патентов".