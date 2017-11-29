Лукашенко на переговорах с Назарбаевым призвал создавать в рамках ЕАЭС собственные транснациональные корпорации

В Евразийском экономическом союзе необходимо создавать собственные транснациональные корпорации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе с делегацией Казахстана во главе с Нурсултаном Назарбаевым в среду в Минске.

"Убежден, что у Беларуси и Казахстана есть большие возможности для расширения двусторонних связей. Важнейшими направлениями должны стать активизация взаимных инвестиций в производство и расширение рынков сбыта продукции и услуг. Для успешной работы на мировых площадках необходимо создавать собственные транснациональные корпорации в рамках Евразийского экономического союза. И у нас есть соответствующие таким масштабным планам ресурсы", - приводит слова А.Лукашенко его пресс-служба.

В ходе переговоров глава белорусского государства предложил Казахстану сотрудничество в IT-сфере и внедрении новейших производственных и финансовых технологий и инструментов.

"Беларусь готова поделиться серьезными наработками по беспилотным летательным аппаратам - не только организовать поставки, но и передать технологии их производства", - заявил А.Лукашенко.