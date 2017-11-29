Новак призвал мониторинговый комитет ОПЕК+ выработать стратегию для действий после марта 2018г

Министр энергетики РФ Александр Новак призвал министерский мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ выработать единую стратегию действий после марта 2018 года, когда завершается действие соглашения о сокращении добычи нефти.
"Сегодня нам важно подвести промежуточные итоги и выработать стратегию, которой мы будем придерживаться начиная с апреля 2018 года", - сказал он в среду на открытии заседания мониторингового комитета.
"Сегодня нам важно прийти к решению, которое позволит достичь полной ребалансировки рынка. Наши усилия являются решающим фактором в улучшении стабильности на нефтяном рынке и минимизации спекуляций", - отметил министр.
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