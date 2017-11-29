Египет полон решимости победить терроризм - министр обороны

Египет ведёт жестокую войну против террористических организаций на севере Синая и на западной границе, заявил министр обороны и военной промышленности республики генерал-полковник Седки Собхи.

"Теракт (на Синае) 24 ноября 2017 года является явным примером тому, что терроризм не имеет никакой религиозной принадлежности, и мы полны решимости его победить", - сказал министр в среду в Каире, где проходит четвёртое заседание совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По оценке генерала, "Египет ведёт жестокую войну против террористических организаций на севере Синая и на западной границе".

С.Собхи подчеркнул, что "сегодняшнее заседание проходит на фоне чрезвычайно сложных и напряжённых ситуаций на международном и региональном уровнях".

"События на Ближнем Востоке, многочисленность долгих неразрешимых вооружённых конфликтов и кризисов, а также продолжающаяся деятельность террористических и экстремистских группировок создают значительные угрозы, которые будут выходить далеко за пределы Ближнего Востока, в другие районы мира", - заявил министр.