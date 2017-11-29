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Дальнее зарубежье 29.11.2017 17:59

Премьер Мэй в ходе визита в Ирак объявила о планах Лондона продолжать поддерживать Багдад

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду провела переговоры в Багдаде со своим иракским коллегой Хайдером аль-Абади и пообещала дальнейшую поддержку Ираку, сообщило в среду иракское государственное телевидение.

"Мы продолжим поддерживать Ирак в различных областях. Мы рассчитываем на создание непреходящих отношений между Ираком и Великобританией", - приводит телевидение слова Т.Мэй.

В свою очередь Х.аль-Багдади указал на успехи во взаимоотношениях двух стран.

"Ирако-британские отношения демонстрируют улучшение, особенно в сфере борьбы с терроризмом", - сказал иракский премьер.

Западные СМИ напоминают, что ранее британские власти заявили о присутствии примерно 600 военнослужащих Великобритании в Ираке. Военные, в основном, занимаются тренировкой местных сил безопасности в различных областях, включая боевые навыки и инженерное дело. Также Великобритания оказала помощь Ираку по вопросу перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боев с группировкой ИГ (запрещена в РФ), добавляют СМИ.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ИРАК, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]