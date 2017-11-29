Премьер Мэй в ходе визита в Ирак объявила о планах Лондона продолжать поддерживать Багдад

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду провела переговоры в Багдаде со своим иракским коллегой Хайдером аль-Абади и пообещала дальнейшую поддержку Ираку, сообщило в среду иракское государственное телевидение.
"Мы продолжим поддерживать Ирак в различных областях. Мы рассчитываем на создание непреходящих отношений между Ираком и Великобританией", - приводит телевидение слова Т.Мэй.
В свою очередь Х.аль-Багдади указал на успехи во взаимоотношениях двух стран.
"Ирако-британские отношения демонстрируют улучшение, особенно в сфере борьбы с терроризмом", - сказал иракский премьер.
Западные СМИ напоминают, что ранее британские власти заявили о присутствии примерно 600 военнослужащих Великобритании в Ираке. Военные, в основном, занимаются тренировкой местных сил безопасности в различных областях, включая боевые навыки и инженерное дело. Также Великобритания оказала помощь Ираку по вопросу перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боев с группировкой ИГ (запрещена в РФ), добавляют СМИ.
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