Президент Алиев выделил 3 млн манат на капитальный ремонт многоквартирных зданий в Тертере и на обустройство в городе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,5 млн манатов на проведение капитального ремонта в 20 многоквартирных зданиях города Тертер.

Еще 1,5 млн манатов будет выделено на проведение работ по обустройству в городе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства будут выделены Исполнительной власти Тертерского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Ф.Исазаде