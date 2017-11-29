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Внутренняя политика 29.11.2017 18:12

Президент Алиев выделил 3 млн манат на капитальный ремонт многоквартирных зданий в Агджабеди и на обустройство в городе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 2 млн манатов на проведение капитального ремонта в 25 многоквартирных зданиях города Агджабеди.

Еще 1 млн манатов будет выделено на проведение работ по обустройству в городе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства будут выделены Исполнительной власти Тертерского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЕГИОН, ДОМА, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]