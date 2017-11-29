Президент Алиев выделил 3 млн манат на капитальный ремонт многоквартирных зданий в Агджабеди и на обустройство в городе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 2 млн манатов на проведение капитального ремонта в 25 многоквартирных зданиях города Агджабеди.

Еще 1 млн манатов будет выделено на проведение работ по обустройству в городе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства будут выделены Исполнительной власти Тертерского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Ф.Исазаде