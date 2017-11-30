Уставный капитал Azercreditguarantee составит 100 млн манатов

Уставный капитал ОАО "Азербайджанский кредитный гарантийный фонд" ("Azercreditguarantee") составит 100 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил пакет документов, направленных на обеспечение деятельности фонда.
Согласно уставу фонда, опубликованному на сайте главы государства, его уставный капитал разделен на 10 млн акций номиналом в 10 манат за ценную бумагу. На начальном этапе все акции будут принадлежать государству.
Кабинету министров поручено в течение одного месяца обеспечить формирование уставного капитала фонла.
Основными целями деятельности фонда являются расширение возможности доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, а также формирование кредитной системы, направленной на распределение рисков в финансовой сфере.
В связи с этим, фонд будет выступать гарантом по кредитам в нацвалюте, выдаваемым предпринимателям посредством уполномоченных банков; часть процентов по кредиту будет покрываться фондом в качестве государственных субсидий; оказывать консалтинговые услуги в сфере оценки рисков предпринимателей, управления их долгом и др.
Управление фондом будет осуществляться посредством Наблюдательного совета и правления.
НС фонда будет состоять из 7 человек, представляющих министерства финансов, экономики, Центральный банк, Палату по надзору за финансовыми рынками, Государственный нефтяной фонд, Ассоциацию банков Азербайджана и Национальную конфедерацию организаций предпринимателей.
Председательство в НС будет осуществляться по принципу ежегодной ротации среди его членов.
Заседания НС должны проводиться как минимум один раз в квартал.
Правление фонда будет состоять из трех человек.
Azercreditguarantee имеет право открывать филиалы и представительства, а также создавать дочерние структуры.
По условиям, Azercreditguarantee будет применять систему кредитного рейтинга и прочие инструменты риск менеджмента. При составлении кредитного рейтинга все гарантии по кредитам должны делиться на кредиты на сумму до 200 тыс. манатов и на сумму свыше 200 тыс. манатов.
Субсидии по процентам выдаются на кредиты по ставке не более 20% годовых по следующим условиям: по кредитам на срок до трех лет – 8% годовых (при условии, что сам заемщик оплачивает как минимум 6% кредита), по кредитам на срок более 3 лет – 10 п.п. По кредитам на срок свыше трех лет субсидии выдаются на срок максимум три года.
Для получения гарантии фонда кредиты должны соответствовать следующим условиям: размер кредита не должен быть ниже 30 тыс. манатов; по группе заемщиков или связанных друг с другом лиц – не более 3 млн манатов; кредит привлечен на срок до 7 лет; по кредитным линиям срок не должен превышать 12 месяцев; льготный период по кредиту не должен превышать 2 лет.
Условия гарантии включают: минимальный размер гарантии должен быть 15 тыс. манатов, максимальный размер – 500 тыс. манатов по одному кредиту; по группе заемщиков гарантия по кредиту должна быть не более 750 тыс. манатов.
Банки-агенты фонда должны выплачивать разовый членский взнос. Для системообразующих банков эта сумма составляет 75 тыс. манатов, для прочих банков – 40 тыс. манатов.
А.Азизов
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