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СНГ 30.11.2017 09:00

Путин в Минске примет участие в саммите ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Минск для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее на этой неделе В.Путин принял в Москве нового генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, который совершал поездку по столицам стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на саммите "имеется в виду обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ".

Планируется, что по итогам заседания будет подписан ряд документов, в том числе Декларация в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ.

Предварять встречу лидеров стран-членов организации в Минске будет совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) Организации Договора о коллективной безопасности.

На нем российскую сторону будут представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как сообщили ранее в МИД России, на предстоящем совместном заседании "особое внимание предполагается уделить практическим аспектам укрепления взаимодействия в рамках ОДКБ, включая реагирование Организации как на традиционные, так и новые вызовы и угрозы миру и безопасности в зоне ее ответственности".

"Предусмотрено рассмотреть и представить на утверждение президентов государств-членов ОДКБ проект Плана реализации Стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года, Декларации глав государств в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ, а также ряд других документов по направлениям деятельности ОДКБ, в том числе в сфере информационной безопасности, противодействия незаконной миграции",-заявили на Смоленской площади.

В следующем году, как ожидается, в ОДКБ будет председательствовать Казахстан.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОДКБ, САММИТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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