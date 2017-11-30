Путин в Минске примет участие в саммите ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Минск для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Ранее на этой неделе В.Путин принял в Москве нового генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, который совершал поездку по столицам стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности.
Как сообщила пресс-служба Кремля, на саммите "имеется в виду обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ".
Планируется, что по итогам заседания будет подписан ряд документов, в том числе Декларация в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ.
Предварять встречу лидеров стран-членов организации в Минске будет совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) Организации Договора о коллективной безопасности.
На нем российскую сторону будут представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Как сообщили ранее в МИД России, на предстоящем совместном заседании "особое внимание предполагается уделить практическим аспектам укрепления взаимодействия в рамках ОДКБ, включая реагирование Организации как на традиционные, так и новые вызовы и угрозы миру и безопасности в зоне ее ответственности".
"Предусмотрено рассмотреть и представить на утверждение президентов государств-членов ОДКБ проект Плана реализации Стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года, Декларации глав государств в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ, а также ряд других документов по направлениям деятельности ОДКБ, в том числе в сфере информационной безопасности, противодействия незаконной миграции",-заявили на Смоленской площади.
В следующем году, как ожидается, в ОДКБ будет председательствовать Казахстан.
В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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