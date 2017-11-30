Если война будет развязана, северокорейский режим будет полностью уничтожен - постпред США при ООН

Если война с КНДР будет развязана, северокорейский режим будет полностью уничтожен, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Диктатор Северной Кореи вчера сделал выбор. Мир приблизился к войне, а не отдалился от нее. Мы никогда не стремились развязать войну с Северной Кореей. И сегодня мы не стремимся этого сделать, однако если война будет развязана, то из-за того, что продолжаются акты агрессии. Если война будет развязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен", - заявила она в ходе заседания СБ ООН по КНДР.

Н.Хейли добавила, что "страны мира имеют в своем распоряжении возможность еще больше изолировать КНДР".