МВФ начинает ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в четверг начинает в Баку ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в местном офисе МВФ.
"Глава миссии МВФ по Азербайджану Мохаммед эль-Горчи с 30 ноября по 14 декабря проведет с властями республики ежегодные консультации по статье IV", – отметили в фонде.
В частности, будут обсуждаться проект госбюджета на 2018 год, среднесрочные макроэкономические прогнозы, реформ в экономике.
Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.
А.Азизов
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