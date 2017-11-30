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Макроэкономика 30.11.2017 09:18

МВФ начинает ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в четверг начинает в Баку ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в местном офисе МВФ.

"Глава миссии МВФ по Азербайджану Мохаммед эль-Горчи с 30 ноября по 14 декабря проведет с властями республики ежегодные консультации по статье IV", – отметили в фонде.

В частности, будут обсуждаться проект госбюджета на 2018 год, среднесрочные макроэкономические прогнозы, реформ в экономике.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВФ, МИССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]