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СНГ 30.11.2017 13:05

К саммиту ОДКБ в Минске согласован пакет документов

Министры обороны и иностранных дел, а также секретари совбезов стран-членов ОДКБ согласовали пакет документов к саммиту Организации, открывающемуся в четверг в Минске.

Более 20 проектов документов для лидеров стран были согласованы и еще несколько документов подписаны по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, которое прошло в белорусской столице.

В частности, были подписаны документы, связанные с оперативной и боевой подготовкой сил и средств ОДКБ.

Кроме того, были участники заседания согласовали проекты декларации глав государств в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ, решения о правовом оформлении института партнерства в формате ОДКБ, заявлений глав государств "О ситуации в Сирии и вокруг нее", а также "О поддержке посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию" и "О совместных мерах по укреплению оборонного потенциала государств-членов ОДКБ".

Также был согласован проект соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности и проект решения о совершенствовании мер по противодействию незаконной миграции.

Кроме того, по итогам заседания был одобрен проект решения о плане реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года, об эмблеме и флаге ОДКБ, о бюджете Организации на 2018 год.

Россию на мероприятии представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Согласованные проекты решений будут представлены на рассмотрение лидеров стран ОДКБ, встреча которых пройдет в четверг в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, САММИТ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]