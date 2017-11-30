Страны ОДКБ согласовали проект соглашения об обеспечении информационной безопасности

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены объединить усилия в обеспечении информационной безопасности, проект соответствующего соглашения был согласован на саммите глав Минобороны, МИД и секретарей Совбезов ОДКБ, прошедшем в Минске.
Документ будет вынесен на рассмотрение лидеров стран Организации, которые встретится в четверг в Минске, сообщили в аппарате Совбеза России.
В соответствии с согласованным проектом, государства-участники будут обеспечивать дельнейшее развитие системы информационной безопасности на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия. Они также намерены совершенствовать механизмы противодействия угрозам в киберпространстве и взаимодействовать в вопросах обеспечения международной безопасности в информационной сфере.
Документ предусматривает "проведение совместных мероприятий, в том числе практического характера, направленных на укрепление информационной безопасности и противодействие противоправной деятельности в информационном пространстве государств-членов ОДКБ".
Участники Организации планируют выработку согласованной позиции по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и участие в ее продвижении на международной арене. Страны намерены содействовать разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве.
В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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