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Дальнее зарубежье 30.11.2017 13:44

Западные эксперты сомневаются в способности КНДР нанести ядерный удар по любой точке США

Северокорейская новейшая ракета "Хвасон-15" существенно превосходит модели, произведенные ранее в КНДР, однако утверждения о ее способности доставить ядерный боезаряд в любую точку на территории США вряд ли соответствуют действительности, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на американских экспертов.

К подобному выводу специалисты пришли, изучив фотоснимки ракеты, опубликованные Пхеньяном.

Судя по фотографиям, "Хвасон-15" существенно превосходит по габаритам предыдущую модель баллистической ракеты КНДР "Хвасон-14".

"Лишь небольшая группа стран способна производить такие большие ракеты. И КНДР только что присоединилась к этому клубу", - написал в "Твиттере" сотрудник калифорнийского Центра по изучению вопросов нераспространения Майкл Дуйтсман.

АП поясняет, что чем больше ракета, тем больше топлива она может нести и, следовательно, тем более отдаленные цели она может поразить.

Западные эксперты также обнаружили на фотоснимках подтверждение того, что у КНДР теперь есть мобильные пусковые установки собственного производства.

Это важно, так как означает, что Пхеньян в этом вопросе больше не зависит от поставок из-за границы. Сам факт наличия мобильных пусковых установок позволяет сравнительно легко перемещать ракеты по стране. Следовательно, потенциальному противнику становится сложнее определить их местоположение.

М.Дуйтсман, изучив фото, также предположил, что при разработке "Хвасона-15" северокорейские инженеры изменили компоновку двигателя и смогли улучшить систему наведения.

Вместе с тем, специалисты усомнились в том, что "Хвасон-15" действительно может доставить ядерную боеголовку дальше, чем до западного побережья США.

АП приводит слова известного в США эксперта по ракетным технология Майкла Эллемана, пояснившего, что существующая ныне оценка радиуса действия ракеты в 13 тыс. км предполагает установку боеголовки весом всего, примерно, 150 кг. На западе считают, что КНДР сейчас не в состоянии произвести столь легкую ядерную боеголовку.

Для того, чтобы достигнуть западного побережья США, вес боеголовки на ракете "Хвасон-15", согласно приводимым АП данным, не должен существенно превышать 500 кг. Примерно такую же оценку дает и М.Эллеман. "Боеголовка весом в 600 кг с трудом долетит до Сиэтла (на севере западного побережья США - ИФ)", - заявил он.

Как сообщалось, в ночь на 29 ноября Северная Корея впервые с сентября провела ракетное испытание. Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", которая, по утверждениям северокорейской стороны, способна достичь любого района на территории США.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ВОЗМОЖНОСТИ, ЭКСПЕРТЫ


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