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СНГ 30.11.2017 13:33

В Белоруссии прекращено уголовное преследование фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии принял решение о прекращении уголовного преследования фигурантов дела "Белого легиона" о массовых беспорядках.

"Предварительное расследование по уголовному делу в отношении так называемого "Белого легиона" 27 ноября прекращено. Следователем принято решение", - сообщил на брифинге в четверг в Минске глава СК Иван Носкевич, которого цитируют белорусские государственные СМИ.

Как сообщалось, Комитет государственной безопасности Белоруссии в марте текущего года задержал около 30 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках после заявления президента Александра Лукашенко о том, что он подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике цветную революцию.

Некоторым из задержанных было дополнительно предъявлено обвинение по ст. 287 Уголовного кодекса. В последующем в отношении ряда задержанных дело было прекращено. В отношении некоторых была изменена мера пресечения.

Следственный комитет Белоруссии 16 июня сообщил о принятии к производству дела о создании незаконного вооруженного формирования. Там также проинформировали, что уголовное преследование тех же лиц по ч. 3 ст. 293 УК Белоруссии УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) Комитетом госбезопасности было прекращено.

Всего по уголовному делу о создании незаконного вооруженного формирования, по информации правозащитников, проходило 14 человек.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АКТИВИСТЫ, ДЕЛО, СК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]