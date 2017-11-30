В Белоруссии прекращено уголовное преследование фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии принял решение о прекращении уголовного преследования фигурантов дела "Белого легиона" о массовых беспорядках.

"Предварительное расследование по уголовному делу в отношении так называемого "Белого легиона" 27 ноября прекращено. Следователем принято решение", - сообщил на брифинге в четверг в Минске глава СК Иван Носкевич, которого цитируют белорусские государственные СМИ.

Как сообщалось, Комитет государственной безопасности Белоруссии в марте текущего года задержал около 30 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках после заявления президента Александра Лукашенко о том, что он подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике цветную революцию.

Некоторым из задержанных было дополнительно предъявлено обвинение по ст. 287 Уголовного кодекса. В последующем в отношении ряда задержанных дело было прекращено. В отношении некоторых была изменена мера пресечения.

Следственный комитет Белоруссии 16 июня сообщил о принятии к производству дела о создании незаконного вооруженного формирования. Там также проинформировали, что уголовное преследование тех же лиц по ч. 3 ст. 293 УК Белоруссии УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) Комитетом госбезопасности было прекращено.

Всего по уголовному делу о создании незаконного вооруженного формирования, по информации правозащитников, проходило 14 человек.