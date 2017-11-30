В Бельгии забастовка блокировала транспортное сообщение в Валлонии

Общественный транспорт в Бельгии почти полностью остановлен в четверг в южном регионе страны - Валлонии в результате забастовки, которую проводит крупнейший профсоюз государственных служб CGSP, сообщают бельгийские СМИ.

"Автобусы стоят практически по всей Валлонии. Мы удовлетворены: в забастовочное движение включился весь регион", - приводит сайт газеты Le Soir слова секретаря транспортного подразделения профсоюза Клоди Викеворста.

CGSP задолго объявил о проведении забастовки в четверг и пятницу. Профсоюз выступает против планов правительства реорганизовать валлонскую автобусную службу, обязать забастовщиков обеспечивать минимальное обслуживание населения при остановках работы и применять санкции к рабочим, участвующим в несогласованных, "диких" забастовках.

К социалистическому CGSP на этой стадии акции не присоединились либеральный и христианский профсоюзы.

Наиболее активная забастовка затронула главным образом транспортную сеть, но из-за нее нарушено функционирование многих учреждений и предприятий, до которых не смогли добраться работники, отмечают СМИ.