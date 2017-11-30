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Дальнее зарубежье 30.11.2017 14:03

В Бельгии забастовка блокировала транспортное сообщение в Валлонии

Общественный транспорт в Бельгии почти полностью остановлен в четверг в южном регионе страны - Валлонии в результате забастовки, которую проводит крупнейший профсоюз государственных служб CGSP, сообщают бельгийские СМИ.

"Автобусы стоят практически по всей Валлонии. Мы удовлетворены: в забастовочное движение включился весь регион", - приводит сайт газеты Le Soir слова секретаря транспортного подразделения профсоюза Клоди Викеворста.

CGSP задолго объявил о проведении забастовки в четверг и пятницу. Профсоюз выступает против планов правительства реорганизовать валлонскую автобусную службу, обязать забастовщиков обеспечивать минимальное обслуживание населения при остановках работы и применять санкции к рабочим, участвующим в несогласованных, "диких" забастовках.

К социалистическому CGSP на этой стадии акции не присоединились либеральный и христианский профсоюзы.

Наиболее активная забастовка затронула главным образом транспортную сеть, но из-за нее нарушено функционирование многих учреждений и предприятий, до которых не смогли добраться работники, отмечают СМИ.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВАЛЛОНИЯ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]