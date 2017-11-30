Министр нефти ОАЭ уверен, что страны ОПЕК+ договорятся в рамках рекомендаций мониторингового комитета

Министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухаммад аль-Мазруи уверен, что странам ОПЕК и не-ОПЕК удастся в четверг договориться о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти в рамках рекомендаций, которые были подготовлены в среду министерским мониторинговым комитетом.

"Мы обсуждаем очень много вариантов, но что я могу, сказать, что мы, как всегда приходим к чему-то, что приводит к стабильности рынка. И я уверен, что мы можем достичь соглашения в рамках рекомендации (мониторингового комитета ОПЕК+ - ИФ), которое будет хорошим для рынка", - сказал он журналистам.

Ранее министр нефти Омана заявил, что мониторинговый комитет рекомендовал продление сделки до конца 2018 года на уровне действующих квот.

Министр нефти ОАЭ сказал также, что Иран не просит новой квоты на добычу. "Никто не просит других цифр по добыче. Мы просим других цифр по цене. Мы хотим, чтобы цена выросла", - сказал С.Мазруи, отметив также, что странам нужно лучше исполнять свои обязательства.