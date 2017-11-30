Иран поддерживает продление сделки ОПЕК+ с действующим квотами по добыче

Иран поддерживает продление сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК с действующими квотами, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Лучшим вариантом будет продление сделки ОПЕК+ с теми же объемами добычи", - сказал он.