Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0167 RUR   0.0291 GBR   2.2895 TRY   0.4297

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 2 Дек 11° 3 Дек 11°

ТЭК 30.11.2017 13:18

Иран поддерживает продление сделки ОПЕК+ с действующим квотами по добыче

Иран поддерживает продление сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК с действующими квотами, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Лучшим вариантом будет продление сделки ОПЕК+ с теми же объемами добычи", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, ИРАН, МНЕНИЕ


Похожие новости


Большинство стран ОПЕК выступают за продление сделки минимум на 6 месяцев - Зангане Министр нефти Катара: обсуждение сделки ОПЕК+ идет в правильном направлении, но говорить о решении рано ОПЕК не рассматривает вопрос об изменении квот в рамках соглашения о сокращении добычи ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки о сокращении добычи - СМИ ОПЕК хочет позвать 20 новых стран на Конференцию 30 ноября, часть уже отказалась ОПЕК выполнил сделку в октябре на 96%, не-ОПЕК - на 107% - МЭА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]