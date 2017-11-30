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Дальнее зарубежье 30.11.2017 14:15

Полиция Нидерландов выясняет, как стало возможным самоубийство бывшего генерала боснийских хорватов в МТБЮ

Полиция начала расследование по факту смерти бывшего генерала армии боснийских хорватов Слободана Пральяка во время заседания в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), сообщает в четверг Би-би-си.

Полиции предстоит выяснить, каким образом С.Пральяк смог пронести яд на заседание суда.

С.Пральяк скончался в среду после того, как принял яд во время вынесения приговора в МТБЮ. Рассмотрев его апелляцию, суд оставил в силе 20-летний срок тюремного заключения. Сразу после решения суда С.Пральяк выпил неизвестную жидкость, заявив при этом, что он "не военный преступник". Спустя несколько часов С.Пральяк скончался в больнице.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после инцидента назвал решение МТБЮ несправедливым по отношению к хорватскому народу и принес соболезнования в связи со смертью С.Пральяка.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, МТБЮ, ГЕНЕРАЛ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]