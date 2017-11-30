Полиция Нидерландов выясняет, как стало возможным самоубийство бывшего генерала боснийских хорватов в МТБЮ

Полиция начала расследование по факту смерти бывшего генерала армии боснийских хорватов Слободана Пральяка во время заседания в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), сообщает в четверг Би-би-си.

Полиции предстоит выяснить, каким образом С.Пральяк смог пронести яд на заседание суда.

С.Пральяк скончался в среду после того, как принял яд во время вынесения приговора в МТБЮ. Рассмотрев его апелляцию, суд оставил в силе 20-летний срок тюремного заключения. Сразу после решения суда С.Пральяк выпил неизвестную жидкость, заявив при этом, что он "не военный преступник". Спустя несколько часов С.Пральяк скончался в больнице.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после инцидента назвал решение МТБЮ несправедливым по отношению к хорватскому народу и принес соболезнования в связи со смертью С.Пральяка.