Действия Саакашвили на Украине не способствуют политической стабильности, считают в Тбилиси

Возможное задержание в Киеве экс-губернатора Одесской области Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не должно стать предметом политических спекуляций, заявляют в партии "Грузинская мечта".
"Саакашвили желает все перевести в политическую плоскость, однако его действия на Украине вряд ли способствуют стабильности в этой стране. В Грузии же Саакашвили должен ответить перед законом на очень много вопросов", - сказал в четверг журналистам вице-спикер парламента, один из лидеров "Грузинской мечты" Георгий Вольский.
Накануне М.Саакашвили написал в соцсетях, что ожидает своего ареста до 3 декабря, когда в Киеве должен состояться масштабный митинг оппозиции.
Соратники М.Саакашвили по грузинской партии "Единое национальное движение" (ЕНД) заявляют, что в случае его ареста и экстрадиции в Грузию политическая ситуация как в Киеве, так и Тбилиси резко изменится и "ускоренно начнется обрушение олигархических режимов в обоих государствах".
"Не думаю, чтобы у действующих украинских властей хватило бы решимости задержать сегодня Саакашвили, но в Украине власть не демократическая и она играет по правилам олигархов. Именно продолжением игры по этим правилам стало соглашение олигархов Порошенко и Иванишвили (миллиардер Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр Грузии - ИФ) об аресте и экстрадиции Саакашвили, а несколько дней назад, вероятно, это соглашение продолжилось на переговорах в Тбилиси между украинским и грузинским премьерами Гройсманом и Квирикашвили", - сказала в четверг журналистам бывшая глава Национальной полиции Украины, одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.
Она считает, что действующие власти Грузии не желают экстрадиции в Тбилиси М.Саакашвили, так как за этим "последует дестабилизация в стране".
Посол США в Грузии Ян Келли, комментируя в четверг журналистам вопрос возможного ареста и экстрадиции М.Саакашвили из Киева в Тбилиси, заявил, что Украина и Грузия являются партнерами США и в Вашингтоне, ждут от них уважения верховенства закона к любой личности.
"Украина, как и Грузия, является нашим партнером, и США осуществляют инвестиции. Первое, чего мы ждем от Украины - это уважение верховенства закона по отношению к любой личности", - сказал посол.
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