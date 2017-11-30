Береговая охрана Японии обнаружила судно с гражданами КНДР близ Хоккайдо

Японская береговая охрана допросит 10 граждан Северной Кореи, обнаруженных на судне в территориальных водах Японии близ острова Хоккайдо, сообщает в четверг телеканал "Эн-Эйч-Кей".

Представители береговой охраны сообщили, что обнаружили судно накануне, но не смогли к нему приблизиться из-за непогоды. В настоящее время они планируют взять деревянную лодку на буксир и переместить ее в безопасную зону для досмотра.

По данным источника телеканала, не исключено, что северокорейцы занимались незаконным рыбным промыслом в территориальных водах Японии.

В середине ноября сообщалось, что японская береговая охрана обнаружила потерпевших крушение северокорейских рыбаков и распорядилась передать их на родину.