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Дальнее зарубежье 30.11.2017 14:42

Береговая охрана Японии обнаружила судно с гражданами КНДР близ Хоккайдо

Японская береговая охрана допросит 10 граждан Северной Кореи, обнаруженных на судне в территориальных водах Японии близ острова Хоккайдо, сообщает в четверг телеканал "Эн-Эйч-Кей".

Представители береговой охраны сообщили, что обнаружили судно накануне, но не смогли к нему приблизиться из-за непогоды. В настоящее время они планируют взять деревянную лодку на буксир и переместить ее в безопасную зону для досмотра.

По данным источника телеканала, не исключено, что северокорейцы занимались незаконным рыбным промыслом в территориальных водах Японии.

В середине ноября сообщалось, что японская береговая охрана обнаружила потерпевших крушение северокорейских рыбаков и распорядилась передать их на родину.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, ЛОДКА, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]