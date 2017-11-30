Баку и Анкара обсуждают увеличение числа совместных военных учений – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и командующий ВВС Турции генерал Хасан Кючюкакйюз заявили о необходимости увеличения совместных военных учений.

З.Гасанов в четверг принял в Баку Х.Кючюкакйюза, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах безопасности, военно-технического сотрудничества и в области военного образования", - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что расширение военного сотрудничества между Баку и Анкарой поддерживается главами государств.

"Стороны провели обмен мнениями по вопросам взаимных визитов экспертных групп, увеличения числа совместных военных учений между сухопутными и ВВС двух стран и др. вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов