Баку и Анкара обсуждают увеличение числа совместных военных учений – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и командующий ВВС Турции генерал Хасан Кючюкакйюз заявили о необходимости увеличения совместных военных учений.
З.Гасанов в четверг принял в Баку Х.Кючюкакйюза, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах безопасности, военно-технического сотрудничества и в области военного образования", - отмечается в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что расширение военного сотрудничества между Баку и Анкарой поддерживается главами государств.
"Стороны провели обмен мнениями по вопросам взаимных визитов экспертных групп, увеличения числа совместных военных учений между сухопутными и ВВС двух стран и др. вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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