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Внешняя политика 30.11.2017 13:29

Баку и Анкара обсуждают увеличение числа совместных военных учений – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и командующий ВВС Турции генерал Хасан Кючюкакйюз заявили о необходимости увеличения совместных военных учений.

З.Гасанов в четверг принял в Баку Х.Кючюкакйюза, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах безопасности, военно-технического сотрудничества и в области военного образования", - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что расширение военного сотрудничества между Баку и Анкарой поддерживается главами государств.

"Стороны провели обмен мнениями по вопросам взаимных визитов экспертных групп, увеличения числа совместных военных учений между сухопутными и ВВС двух стран и др. вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ, ВОЕННЫЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]