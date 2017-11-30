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Внешняя политика 30.11.2017 13:49

Алиев и Чавушоглу отмечают значение трехсторонних форматов с участием Баку и Анкары для укрепления стабильности и экономического развития региона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Турции Мевлуд Чавушоглу заявили о том, что трехсторонние форматы сотрудничества с участием Баку и Анкары способствуют укреплению стабильности и экономического развития региона.

«Трехсторонние форматы сотрудничества с участием Азербайджана и Турции служат как углублению двусторонних отношений между Баку и Анкарой, так и расширению многостороннего сотрудничества», - подчеркнул И.Алиев на встрече, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент высоко оценил проходящую в четверг в Баку трехстороннюю встречу министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.

В свою очередь, М.Чавушоглу отметил значение реализуемых крупномасштабных проектов с участием Азербайджана и Турции, в том числе строительство Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP).

И.Алиев и М.Чавушоглу обменялись мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]