Папа римский прибыл в Бангладеш, где встретится с бежавшими из Мьянмы мусульманами-рохинджа

Папа римский Франциск прибыл с официальным визитом в Бангладеш в рамках турне по странам Азии, передают в четверг западные СМИ.

Ожидается, что понтифик проведет в Бангладеш три дня и встретится в Дакке с группой мусульман-рохинджа, бежавших из соседней Мьянмы.

К приезду папы римского в стране были размещены баннеры, на которых изображены фотографии понтифика и премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

Ранее понтифик провел четыре дня в Мьянме, где намеревался поднять тему судьбы мусульман-рохинджа, однако в итоге не стал затрагивать этот вопрос.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, назревал в штате Ракхайн многие годы. Он обострился в последние месяцы, когда власти Мьянмы начали операцию против представителей рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами".

Более 620 тыс. мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш с конца августа этого года.