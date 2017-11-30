Папа римский прибыл в Бангладеш, где встретится с бежавшими из Мьянмы мусульманами-рохинджа

Папа римский Франциск прибыл с официальным визитом в Бангладеш в рамках турне по странам Азии, передают в четверг западные СМИ.
Ожидается, что понтифик проведет в Бангладеш три дня и встретится в Дакке с группой мусульман-рохинджа, бежавших из соседней Мьянмы.
К приезду папы римского в стране были размещены баннеры, на которых изображены фотографии понтифика и премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.
Ранее понтифик провел четыре дня в Мьянме, где намеревался поднять тему судьбы мусульман-рохинджа, однако в итоге не стал затрагивать этот вопрос.
Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, назревал в штате Ракхайн многие годы. Он обострился в последние месяцы, когда власти Мьянмы начали операцию против представителей рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами".
Более 620 тыс. мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш с конца августа этого года.
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