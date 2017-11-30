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Дальнее зарубежье 30.11.2017 15:06

Папа римский прибыл в Бангладеш, где встретится с бежавшими из Мьянмы мусульманами-рохинджа

Папа римский Франциск прибыл с официальным визитом в Бангладеш в рамках турне по странам Азии, передают в четверг западные СМИ.

Ожидается, что понтифик проведет в Бангладеш три дня и встретится в Дакке с группой мусульман-рохинджа, бежавших из соседней Мьянмы.

К приезду папы римского в стране были размещены баннеры, на которых изображены фотографии понтифика и премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

Ранее понтифик провел четыре дня в Мьянме, где намеревался поднять тему судьбы мусульман-рохинджа, однако в итоге не стал затрагивать этот вопрос.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, назревал в штате Ракхайн многие годы. Он обострился в последние месяцы, когда власти Мьянмы начали операцию против представителей рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами".

Более 620 тыс. мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш с конца августа этого года.

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Тэги: БАНГЛАДЕШ, ПОНТИФИК, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]