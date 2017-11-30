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ТЭК 30.11.2017 14:27

Большинство стран ОПЕК выступают за продление сделки минимум на 6 месяцев - Зангане

Большинство стран ОПЕК выступают за продление соглашения об ограничении добычи нефти минимум на 6 месяцев, максимум - на 9 месяцев, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Он отметил, что нефтедобывающие страны не обсуждали более существенное сокращение добычи, чем уже согласованные 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg.

Большинство стран ОПЕК удовлетворяют цены на нефть на уровне $62-$65 за баррель, отметил Б.Н.Зангане.

Иран устроит цена нефти и в $60 за баррель, добавил он.

"Мы думаем, что ОПЕК сегодня достигнет соглашения о продлении соглашения на срок от 6 до 9 месяцев", - заявил министр.

Сценарий продления соглашения на более длительный период - на 9 месяцев - лучше для рыночной стабильности, это ограничит добычу до конца 2018 года, отметил Б.Н.Загнане.

Отвечая на вопрос о том, есть ли страны, не желающие продлевать срок действия соглашения об ограничении добычи, министр заявил, что "не слышал о таких".

Б.Н.Зангане отметил также, что все страны ОПЕК+ "очень серьезно настроены на достижение стабилизации рынка" и готовы сделать дальнейшие шаги при необходимости.

В настоящее время объем добычи нефти в Иране составляет 3,8 млн б/с, экспорт превышает 2,5 млн б/с, сообщил он.

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Тэги: МИР, ОПЕК, ДЕЛЕГАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]