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СНГ 30.11.2017 14:29

Медведев о Трампе: проблема не в личных отношениях, а в атмосфере, которая создаётся - она отвратительная

Президент США Дональд Трамп внешне доброжелательный и все адекватно воспринимающий, но проблема - не в личных отношениях, а в создаваемой вокруг атмосфере, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Понимаете, я общался-то, естественно, недолго, так как это происходит на подобных саммитах. Если говорить о внешнем впечатлении, то он - доброжелательный, желающий установления полноценных контактов, абсолютно все адекватно воспринимающий политический деятель", - сказал Д.Медведев в интервью ведущим российским телеканалам, говоря о впечатлениях от встречи с Д.Трампом.

При этом он добавил: "Проблема ведь заключается не в наших личных отношениях, хотя это, конечно, важно, но это все-таки подчиненная история по отношению к тем решениям, которые мы принимаем, по отношению к той атмосфере, которая создается. А вот она в отношениях между нашими странами, между США и Россией, - она очень плохая, я бы сказал, она отвратительная".

Говоря о своей встрече с Д.Трампом, Д.Медведев отметил, что он с президентом обсудил различные вопросы. "Он вспоминал о нашем сотрудничестве в период Второй мировой войны и говорил о том, что это важно и для России, и для Америки. В этом смысле контакт вполне нормальный. Уверен, и об этом президент Путин тоже говорил, что у него все в порядке в личном взаимоотношении", - сказал глава правительства РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ТРАМП, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]