Медведев о Трампе: проблема не в личных отношениях, а в атмосфере, которая создаётся - она отвратительная

Президент США Дональд Трамп внешне доброжелательный и все адекватно воспринимающий, но проблема - не в личных отношениях, а в создаваемой вокруг атмосфере, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Понимаете, я общался-то, естественно, недолго, так как это происходит на подобных саммитах. Если говорить о внешнем впечатлении, то он - доброжелательный, желающий установления полноценных контактов, абсолютно все адекватно воспринимающий политический деятель", - сказал Д.Медведев в интервью ведущим российским телеканалам, говоря о впечатлениях от встречи с Д.Трампом.

При этом он добавил: "Проблема ведь заключается не в наших личных отношениях, хотя это, конечно, важно, но это все-таки подчиненная история по отношению к тем решениям, которые мы принимаем, по отношению к той атмосфере, которая создается. А вот она в отношениях между нашими странами, между США и Россией, - она очень плохая, я бы сказал, она отвратительная".

Говоря о своей встрече с Д.Трампом, Д.Медведев отметил, что он с президентом обсудил различные вопросы. "Он вспоминал о нашем сотрудничестве в период Второй мировой войны и говорил о том, что это важно и для России, и для Америки. В этом смысле контакт вполне нормальный. Уверен, и об этом президент Путин тоже говорил, что у него все в порядке в личном взаимоотношении", - сказал глава правительства РФ.