Запасы нефти в мире могут сократиться во II-III кв. 2018г, спрос на нефть не будет высоким - Саудовская Аравия

Запасы нефти в мире могут приступить к сокращению во втором-третьем квартале 2018 года. Такое мнение высказал журналистам министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

По его словам, рынок нефти вступает в период более низкого спроса на нефть.